Al cierre de mercados de este jueves, 29 de enero de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8359. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.46%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.74%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.76%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.95%, es mayor que la volatilidad anual del 7.44%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en un ascenso constante.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos que están fortaleciendo la moneda europea.

En resumen, la tendencia positiva del Euro podría reflejar una mayor confianza en la economía de la zona euro.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.