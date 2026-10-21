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El IRS puede visitar domicilios por motivos fiscales, aunque generalmente notifica previamente a los contribuyentes.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos puede enviar funcionarios a domicilios particulares y negocios para realizar auditorías, gestionar deudas tributarias o llevar adelante investigaciones. Sin embargo, estas visitas son poco frecuentes y, en la mayoría de los casos, el organismo se comunica previamente por correo postal.

Según explica el IRS en su sitio oficial, desde julio de 2023 se eliminaron la mayoría de las visitas sin aviso previo de los agentes de recaudación, con el objetivo de reducir confusiones y mejorar la seguridad de los contribuyentes.

¿En qué casos puede presentarse un agente del IRS en tu casa?

El organismo identifica cuatro tipos de funcionarios autorizados para realizar visitas presenciales, cada uno con responsabilidades específicas:

Agentes de auditoría : revisan registros financieros y declaraciones de impuestos. Generalmente, notifican al contribuyente por correo antes de realizar una visita.

Agentes de recaudación: intervienen cuando existen impuestos pendientes de pago o declaraciones sin presentar. Habitualmente, envían una carta o llaman para programar una reunión.

Investigadores criminales: investigan posibles delitos fiscales y financieros. Pueden presentarse sin aviso previo, pero no exigen pagos.

Inspectores de combustibles: realizan controles en instalaciones vinculadas con la producción, almacenamiento o comercialización de combustibles sujetos a impuestos. Pueden efectuar inspecciones sin aviso.

En el caso de los agentes de recaudación, el IRS suele utilizar la carta 725-B, una notificación oficial para programar una reunión con el contribuyente por declaraciones de impuestos pendientes de presentar o deudas tributarias.

Los funcionarios del IRS deben presentar credenciales oficiales que permitan verificar su identidad y evitar posibles estafas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo saber si un agente del IRS es verdadero?

El IRS establece que sus funcionarios deben contar con identificaciones oficiales que permitan comprobar su identidad.

Los agentes de auditoría, recaudación e inspección de combustibles llevan dos credenciales: una identificación emitida por el IRS, conocida como pocket commission, y una tarjeta HSPD-12. Ambas incluyen fotografía y número de identificación del empleado.

Los investigadores criminales, por su parte, presentan credenciales de las fuerzas federales de seguridad.

Para evitar estafas, el organismo recomienda solicitar las identificaciones y verificar la información antes de proporcionar datos personales o financieros.

Además, advierte que los estafadores suelen exigir pagos inmediatos, amenazar con arrestos o solicitar información confidencial.

Ante una visita sospechosa, los contribuyentes pueden consultar los canales oficiales disponibles en IRS.gov y verificar la identidad del funcionario antes de continuar con cualquier trámite.