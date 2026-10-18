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Los pasajeros cuentan con derechos establecidos por las autoridades estadounidenses ante inconvenientes en sus viajes.

Las aerolíneas que operan vuelos hacia, desde o dentro de Estados Unidos están obligadas a devolver el dinero del pasaje cuando cancelan un vuelo o realizan cambios significativos en el itinerario, siempre que el pasajero decida no viajar ni aceptar las alternativas ofrecidas.

Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), esta obligación también alcanza a determinados retrasos y se aplica incluso cuando el pasaje fue adquirido como no reembolsable.

¿Cuándo corresponde el reembolso de un vuelo demorado o cancelado?

De acuerdo con el DOT, los pasajeros tienen derecho a recuperar el dinero cuando la aerolínea cancela el vuelo, independientemente del motivo, o modifica significativamente las condiciones del viaje.

En el caso de los retrasos, el organismo establece como referencia una llegada al destino con al menos tres horas de demora para vuelos nacionales y seis horas para vuelos internacionales , respecto del horario originalmente previsto.

También se consideran cambios significativos las siguientes situaciones:

Modificación del aeropuerto de origen o destino.

Incorporación de más conexiones que las previstas inicialmente.

Adelanto de la salida de tres horas o más en vuelos nacionales y seis horas o más en internacionales.

Cambio involuntario a una clase de servicio inferior.

En estos casos, el pasajero puede optar por no viajar y recibir el reembolso , en lugar de aceptar un vuelo alternativo o un crédito para futuros viajes.

¿Cómo reclamar la devolución del dinero del pasaje?

El Departamento de Transporte establece que los reembolsos deben realizarse automáticamente cuando corresponde la devolución y el pasajero no acepta las alternativas ofrecidas por la aerolínea.

El Departamento de Transporte establece las condiciones para solicitar la devolución del dinero. Shutterstock

Los plazos dependen del medio de pago utilizado.

Tarjeta de crédito: hasta siete días hábiles.

Otros medios de pago: hasta 20 días, según las condiciones aplicables.

Si el pasaje fue comprado mediante una agencia de viajes, la responsabilidad del reembolso puede corresponder a la empresa que figura como responsable del cobro.

Los pasajeros pueden consultar sus derechos y condiciones de devolución en el sitio oficial del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Si la aerolínea no realiza el reembolso correspondiente, los pasajeros pueden presentar una queja ante el Departamento de Transporte de Estados Unidos a través de su portal oficial de reclamos.