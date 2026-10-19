Las compensaciones alcanzan a militares expuestos a situaciones de riesgo.

El Gobierno de Estados Unidos anunció un aumento de dos pagos especiales destinados a integrantes de las Fuerzas Armadas que prestan servicio bajo determinadas condiciones de riesgo. Se trata de la primera actualización de estas compensaciones desde 2002.

Según informó el Departamento de Defensa de Estados Unidos, los nuevos montos entraron en vigencia el 1 de octubre de 2026. Uno de los beneficios se duplicó y ahora alcanza los US$450 mensuales, mientras que el otro aumentó a US$275.

¿Cuáles son los dos pagos especiales que aumentaron en Estados Unidos?

La actualización alcanza a dos compensaciones destinadas a militares que enfrentan situaciones de riesgo durante el servicio:

Pago por exposición a fuego hostil (Hostile Fire Pay, HFP): aumentó de US$225 a US$450 mensuales. Se reconoce a militares que cumplen las condiciones establecidas por exposición a acciones hostiles.

Pago por peligro inminente (Imminent Danger Pay, IDP): pasó de US$225 a un máximo de US$275 mensuales. Se calcula a razón de US$9,16 diarios, según el tiempo de servicio en una zona designada.

Los nuevos valores comenzaron a aplicarse el 1 de octubre de 2026, coincidiendo con el inicio del año fiscal federal.

¿Quiénes pueden acceder a los pagos especiales para militares?

De acuerdo con el Departamento de Defensa, no todos los integrantes de las Fuerzas Armadas reciben estas compensaciones. La elegibilidad depende de las condiciones en las que se desarrolla el servicio.

El pago por exposición a fuego hostil corresponde a militares que cumplen los requisitos vinculados con situaciones como ataques enemigos, explosiones hostiles u otros acontecimientos que los exponen a un peligro grave.

Por su parte, el pago por peligro inminente está destinado a quienes prestan servicio en zonas extranjeras oficialmente designadas donde existen amenazas de daño físico relacionadas con conflictos armados, terrorismo, guerras civiles u otras condiciones de riesgo.

El organismo también aclaró que ambos pagos no pueden cobrarse simultáneamente por el mismo período de servicio.

¿Cómo se aplicaron los nuevos montos?

El pago por exposición a fuego hostil se establece en US$450 por el mes en que se produce un acontecimiento que cumple los requisitos.

En cambio, la compensación por peligro inminente se calcula de manera proporcional, a razón de US$9,16 por día, hasta alcanzar el máximo mensual de US$275.

El Departamento de Defensa recomienda a los militares y sus familias consultar con las oficinas financieras de sus unidades para conocer cómo se reflejarán los cambios en sus recibos de sueldo y confirmar si cumplen las condiciones para recibirlos.