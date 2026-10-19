Los menores de edad sí deben cumplir con requisitos específicos de seguridad.

Nuevo Hampshire es el único estado de Estados Unidos que no tiene una ley que obligue a los adultos a usar el cinturón de seguridad cuando viajan en un automóvil.

A diferencia de California, Texas y otros estados, la normativa permite que las personas de 18 años o más circulen sin este dispositivo sin infringir una ley estatal de uso obligatorio para adultos, aunque la recomendación oficial de seguridad sigue siendo utilizarlo.

Los adultos pueden viajar sin cinturón de seguridad en Nuevo Hampshire

La particularidad de Nuevo Hampshire está confirmada por el Consejo Nacional de Seguridad, que identifica al estado como “el único sin ley que promueva el uso del cinturón de seguridad”.

En el apartado “USING SAFETY BELTS”, de “NEW HAMPSHIRE DRIVER’S MANUAL”, solo figura la obligación de utilizarlo, pero para los menores de edad. Sin embargo, al final del texto, menciona: “Se recomienda encarecidamente que los conductores y pasajeros de todas las edades utilicen sistemas de seguridad”.

Qué dice la ley sobre los menores de edad

La legislación establece obligaciones expresas para proteger a los pasajeros menores de edad.

La sección 265:107-a de las leyes estatales dispone que ninguna persona puede conducir un vehículo llevando a un pasajero menor de 18 años sin que este utilice el cinturón o un sistema de retención . Las condiciones son:

Menores de 2 años : deben viajar sujetos en un sistema de retención infantil orientado hacia atrás que cumpla con las normas de seguridad.

Menores de 7 años : deben utilizar un sistema de retención infantil adecuado, salvo la excepción legal prevista para quienes miden al menos 57 pulgadas (aproximadamente 145 centímetros).

Menores de 18 años: deben usar cinturón de seguridad cuando conducen un vehículo o un ciclomotor, de acuerdo con la disposición correspondiente.

La ley fija sanciones para quienes incumplan las obligaciones de protección infantil, que pueden alcanzar los US$100.

El Consejo informó que en 2024 solo el 78,2% de los usuarios utilizaron el cinturón, mientras que el 59% de las muertes de ocupantes se deben a que no lo llevaban puesto. Magnific

¿Es seguro viajar sin cinturón?

Que una conducta no esté prohibida por la ley no quiere decir que sea segura. Al respecto, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) destaca la importancia del cinturón como una de las medidas más eficaces para reducir las lesiones y las muertes en accidentes de tránsito.

Según la agencia, los cinturones de tres puntos reducen un 45% el riesgo de lesiones mortales para los ocupantes de asientos delanteros y un 50% el riesgo de lesiones moderadas a graves.

Los datos del Consejo Nacional de Seguridad también muestran una diferencia entre Nuevo Hampshire y los estados que exigen el uso del cinturón: