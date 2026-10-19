La medida está vigente desde febrero de este año.

La regulación federal en Estados Unidos establece que todas las personas que quieran volar dentro del país deberán presentar una identificación que cumpla con los estándares Real ID o un documento alternativo aceptado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Desde febrero de este año, quienes quieran volar desde Nueva York, Los Ángeles, Houston, San Antonio o cualquier otra ciudad del país y dentro de EE.UU., pero no cuenten con ninguna de las identificaciones requeridas, tienen como alternativa el pagar una multa de 45 dólares para que se realice un control oficial de la agencia, llamado TSA ConfirmID.

Multa de 45 dólares para quienes viajen dentro de Estados Unidos sin documento aceptable

Quienes planeen un viaje dentro del país y sepan de antemano que no disponen de la identificación necesaria para realizarlo, tendrán que utilizar ConfirmID de la TSA como alternativa poder abordar el avión, proceso que inicia antes de llegar al aeropuerto.

Se trata de un control de identidad realizado por personal autorizado de la agencia.

“Si decides no usarlo y no tienes un documento aceptable, puede que no te permitan pasar por seguridad y que pierdas el vuelo. El fraude u otra actividad delictiva relacionada con este proceso será procesado bajo sanciones federales”, indican las autoridades.

La multa por tener que utilizar TSA ConfirmID es de 45 dólares. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se utiliza este control para viajar dentro de Estados Unidos sin Real ID u otro documento aceptable

De acuerdo con lo indicado por la información oficial, los pasos a seguir son:

prepagar por este control . Para esto se debe brindar el nombre legal del viajero; la fecha de inicio del viaje y una cuenta bancaria válida o tarjeta de débito, crédito, Venmo o PayPal para pagar la comisión. Ingresar a Pay.gov . Para esto se debe brindar el nombre legal del viajero; la fecha de inicio del viaje y una cuenta bancaria válida o tarjeta de débito, crédito, Venmo o PayPal para pagar la comisión.

Revisar bien la información introducida en método de pago y contacto

Una vez procesado el trámite, se envía un mail con la confirmación al correo electrónico

Al llegar el momento de viajar, se debe mostrar una copia impresa o el correo del recibo a un agente de TSA

Es importante destacar que el pago sólo será válido durante 10 días desde la fecha de viaje que figura en el recibo y que cada adulto de 18 años o más debe completar el trámite por separado.