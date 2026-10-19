Estados Unidos ofrece su pasaporte en dos versiones: tarjeta o libreta, cada una con su función.

El Departamento de Estado de EE.UU. emite dos tipos de identificación internacional para viajeros: la libreta pasaporte y una versión más económica sin páginas de visa, conocida como tarjeta pasaporte.

Si bien estas opciones pueden tramitarse juntas o por separado, cada una se utiliza para un fin específico y no son equivalentes en cuanto a su alcance.

Tarjeta pasaporte: la identificación internacional que no acepta visas y cabe en una billetera

De acuerdo con lo detallado por la información oficial, la tarjeta es una versión del pasaporte americano que, como su nombre indica, tiene el tamaño de una tarjeta de plástico y no cuenta con espacio para visados.

Este documento sirve como prueba de ciudadanía estadounidense e identificación para muchos trámites (por ejemplo, para volar dentro del país sin una licencia de conducir Real ID) y está principalmente destinada a los estadounidenses que viajan por tierra o mar a Canadá, México, Bermudas y algunos países del Caribe.

Así luce una tarjeta pasaporte de Estados Unidos. Travel State

Cuál es la principal diferencia de la tarjeta pasaporte con la libreta pasaporte

Es fundamental considerar que la tarjeta pasaporte nunca será aceptada para vuelos internacionales, sino que para este fin es obligatorio optar por la libreta.

Además, es mucho más económica: la tarjeta cuesta 65 dólares para mayores de 18 años -contemplando los dos tipos de pago que deben realizarse-, mientras que la libreta para la misma edad tiene un costo total de 165 dólares.

Cómo se tramita la tarjeta pasaporte

Para obtener este documento se usan los mismos formularios y procedimientos que para la libreta pasaporte, sólo que el solicitante deberá seleccionar durante el trámite si desea una libreta, una tarjeta o ambos documentos. Si se la gestiona por primera vez, será necesario:

Rellenar todos los casilleros del Formulario DS-11

Imprimirlo

Tener prueba de ciudadanía estadounidense, como certificado de nacimiento o certificado de naturalización (sólo puede presentarse en físico)

Contar con una identificación con foto válida

Sacar fotocopia de la evidencia de ciudadanía y de la identificación

Tener una fotografía aceptable para el trámite

Enviar la solicitud a un centro autorizado

Al igual que la libreta, la tarjeta pasaporte tiene una vigencia máxima de 10 años para adultos y de 5 años para menores de 16.