Hersheypark despidió a una de sus atracciones más concurridas. Tidal Force funcionó por última vez el lunes 7 de septiembre de 2026, al cierre de la temporada de verano, tras 32 años consecutivos de funcionamiento en el histórico parque ubicado en Pensilvania.

Esta despedida coincide, al mismo tiempo, con un año especial para el parque, ya que en 2026 celebró 120 años desde su apertura.

¿Qué pasó con la atracción Tidal Force y por qué se despide?

Tidal Force cerró definitivamente después de 32 exitosas temporadas. Hersheypark había anunciado en junio que el 7 de septiembre sería su último día, coincidiendo con el final de la temporada de verano de The Boardwalk, el sector acuático del parque.

La atracción abrió en 1994 y, en aquel momento, fue promocionada como la atracción de splashdown más alta del mundo. Su recorrido llevaba a los pasajeros por un camino cuesta arriba de unos 100 pies antes de lanzarlos hacia el agua a velocidades superiores a 50 mph, generando una enorme ola que también alcanzaba a quienes observaban desde afuera.

Tidal Force cerró definitivamente después de 32 exitosas temporadas. Chat GPT

¿Qué atracción sustituirá al Tidal Foce en Hersheypark?

Por el momento, Hersheypark no anunció qué atracción ocupará específicamente el espacio de Tidal Force. Cuando se confirmó el cierre, el parque aseguró que comunicaría sus planes futuros cuando fuera apropiado, pero hasta ahora no presentó un reemplazo directo.

Sí hubo novedades importantes en The Boardwalk durante 2026, aunque son proyectos distintos y no deben considerarse sustitutos de Tidal Force. El parque inauguró dos nuevas zonas acuáticas dentro de Bayside Pier:

The Inlet at Bayside Pier , con figuras de delfines y peces que lanzan agua y diferentes juegos de chorros.

The Island at Bayside Pier, con palmeras de unos 10 pies de altura y cubos que vuelcan agua sobre los visitantes.

Entre ambas incorporaron 45 elementos acuáticos, además de superficies acolchadas y sectores con sombra pensados principalmente para el juego familiar. Estas áreas ya habían sido anunciadas como parte de la renovación de The Boardwalk antes de la retirada de Tidal Force.

Por el momento, Hersheypark no anunció qué atracción ocupará específicamente el espacio de Tidal Force Chat GPT

Pone fin a una historia que marcó generaciones: la historia de Hersheypark

El cierre adquiere un peso especial por la propia historia de Hersheypark. El parque abrió oficialmente sus puertas el 30 de mayo de 1906, cuando el empresario Milton S. Hershey impulsó un espacio recreativo para los trabajadores de su fábrica de chocolate y los habitantes de la comunidad que había construido alrededor de ella.

En sus primeros años era principalmente un lugar para picnics, paseos en bote y actividades al aire libre. Su primera atracción mecánica, un carrusel, apareció en 1908, mientras que en 1923 llegó su primera montaña rusa, The Wild Cat. A partir de 1971 comenzó una gran transformación que convirtió al antiguo Hershey Park regional en el actual Hersheypark, uno de los principales parques temáticos del país.

Tidal Force llegó mucho después, en 1994, pero permaneció durante más de tres décadas y atravesó varias generaciones de visitantes. Su cierre durante el 120 aniversario de Hersheypark deja así fuera de servicio una de las atracciones acuáticas más reconocibles de la etapa moderna del parque.