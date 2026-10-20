Florida cuenta con un sinfín de señales de tránsito, al igual que el resto de los estados. El Manual Oficial de Licencias de Conducir local está repleto de letreros con diversos significados, colores y signos que todos los conductores y peatones deben conocer.

Entre tantos, se destaca la señal amarilla con un camión en bajada. Aparece en muchas rutas y no todos saben qué significa ni qué hacer frente a ella.

Qué significa la señal amarilla con un camión en bajada

La señal amarilla con un camión en bajada se denomina “Colina/Desnivel” y significa que la carretera adelante va cuesta abajo.

En Florida, al igual que en otros estados, las señales de advertencia suelen ser amarillas y tener forma de rombo. Su función es avisar a los conductores de las condiciones que se avecinan y de lo que deben tener en cuenta.

Florida cuenta con su propio Manual Oficial de Licencias de Conducir. Shutterstock

Qué deben hacer los conductores

Frente a esta señal, los conductores deben reducir la velocidad y estar preparados para cambiar a una marcha inferior para controlar la velocidad, según el Manual Oficial de Licencias de Conducir de Florida.