Los cambios en el servicio afectan dos líneas de MTA. Fuente: Shutterstock.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anticipó a través de su sitio web oficial a todos los viajeros que utilizan el servicio de trenes subterráneos sobre una modificación en dos de sus líneas.

De acuerdo con lo informado, la medida responde a la necesidad de obras para reemplazar los cambios de vía, que se conservaron desde la década de 1990 y ya cumplieron su vida útil.

El servicio de trenes cambia hasta el 23 de noviembre: qué recorridos están afectados y durante qué días, según MTA

Desde el pasado 17 de octubre y hasta el lunes 23 de noviembre los servicios J y M dejan de circular entre Myrtle Av (Broadway) en Brooklyn y Manhattan como consecuencia de la revisión de infraestructura que debe llevarse a cabo.

En cuanto a los días en los que se implementarán estas modificaciones, MTA especifica que serán todos los fines de semana que comprenden el período antes mencionado.

El cambio tendrá lugar durante todos los fines de semana que restan hasta el 23 de octubre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo funcionarán durante los días afectados estos dos servicios de trenes subterráneos

Contando desde las 3.45 de la mañana del sábado hasta las 10.00 de la noche del domingo está dispuesto que los servicios circulen de la siguiente manera:

J

Habrá recorridos entre Jamaica Center-Pearsons/Archer y Myrtle Av.

M

Los trenes circulan cada 20 minutos entre Middle Village-Metropolitan Avs y Myrtle-Wyckoff Avs, así como también entre las avenidas Myrtle-Wkyckoff y Myrtle Av.

Durante ese horario en la estación Myrtle Av, los pasajeros de ambos servicios deben utilizar el andén que se usa para ir hacia Manhattan.

Los cambios en los que trabajará MTA hasta el 23 de octubre

MTA llevará a cabo obras cerca de la estación Marcy Av para renovar los mecanismos que permiten que los servicios J, Z y M cambien de vía, además de inspeccionar el estado de la infraestructura vial y de los puentes.

El consejo es mantenerse atento a cualquier modificación consultando la página de MTA, donde se emiten alertas frente a los cambios planificados.