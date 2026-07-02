Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué visualizar.

Por eso, Amazon Prime ofrece el ranking de lo más visto durante el martes 30 de junio del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu películas favorita.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

4_ Aquaman y el reino perdido Después de fracasar en su primer intento de vencer a Aquaman, Black Manta, aún movido por el deseo de vengar la muerte de su padre, hará lo que sea necesario para derrotarlo de una vez por todas. Ahora es más temible que nunca y blande el legendario Tridente Negro, capaz de desatar una fuerza ancestral y maligna. Para poder vencerlo, Aquaman acudirá a su hermano Orm, antiguo rey de la Atlántida que está encarcelado, para sellar una alianza poco probable. Juntos deberán superar sus diferencias para proteger el reino y salvar tanto a la familia de Aquaman como al mundo de una destrucción irreversible.

5_ Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4) Gru, Lucy y sus hijas —Margo, Edith y Agnes— celebran la llegada de un nuevo miembro a la familia: Gru Junior, que parece venir dispuesto a hacerle la vida difícil a su padre. En esta ocasión, Gru deberá enfrentarse a su nuevo archienemigo, Maxime Le Mal y a su elegante y malvada novia, Valentina, lo que obliga a toda la familia a huir. Cuarta película de la saga “Gru, mi villano favorito”.

Las películas más vistas de Amazon Prime.