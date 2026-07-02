Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué mirar.

Por ello mismo, Paramount+ ofrece el ranking de lo más visto durante el martes 30 de junio del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu películas favorita.

Las películas más vistas de Hulu.

4_ Top Gun: Maverick Tras más de treinta años de servicio como uno de los aviadores más destacados de la Armada, Pete “Maverick” Mitchell sigue donde siempre quiso: llevando los límites al máximo como intrépido piloto de pruebas y esquivando los ascensos que lo dejarían en tierra, impidiéndole volar.

5_ Un Buen Ladrón (Roofman) Tras huir de la cárcel, el exmilitar y ladrón consumado Jeffrey Manchester se oculta en una tienda de Toys "R" Us, donde logra pasar meses sin que nadie lo note mientras diseña su siguiente jugada. Sin embargo, al enamorarse de una madre divorciada, su vida doble empieza a venirse abajo.

Las películas más vistas de Paramount+.

6_ Venganza (Taken) ¿Qué puede ser más desgarrador para un padre que escuchar, impotente, al otro lado del teléfono cómo secuestran a su hija? Esa pesadilla se hace realidad para Bryan (Liam Neeson), un exagente retirado que dispone de apenas unas horas para rescatarla, tras ser raptada por una peligrosa red criminal dedicada a la trata de adolescentes.

7_ Primal Un hombre prehistórico establece un lazo con un dinosaurio mientras ambos luchan por sobrevivir en un entorno hostil.

8_ Bob Esponja: La película Se desatan problemas en Fondo de Bikini: la corona del Rey Neptuno ha desaparecido y todas las miradas apuntan al Sr. Krabs. Bob Esponja, junto a su mejor amigo Patrick, emprende rumbo a la peligrosa Ciudad de Shell para recuperar la corona y salvar al Sr. Krabs.