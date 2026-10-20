El agua y el vinagre pueden combinarse para limpiar el interior de la heladera.

El agua y el vinagre no sólo son ingredientes culinarios, sino que también pueden convertirse en grandes aliados al momento de mantener uno de los electrodomésticos más utilizados en perfectas condiciones: la heladera.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) de Estados Unidos aconseja utilizar esta combinación para eliminar el moho que puede crecer en el interior cuando se refrigeró comida en mal estado.

Usar agua y vinagre para limpiar: cuándo recomiendan hacerlo

Un corte de luz prolongado o irse de vacaciones y dejar la comida durante varios días puede causar que los alimentos perecederos comiencen a tener moho y liberen malos olores dentro de la nevera.

Además de realizar una limpieza general utilizando agua caliente y jabón, FSIS explica que el vinagre y el agua pueden mezclarse en partes iguales para crear un limpiador que elimine estos hongos y ayude a poner fin a los olores desagradables.

El motivo es sencillo: el ácido del vinagre contribuye con la destrucción del moho, facilitando su limpieza.

El agua y el vinagre pueden ayudar a eliminar el moho de adentro de la heladera.

Recomendaciones para complementar la limpieza con agua y vinagre

Otro consejo de FSIS para eliminar olores desagradables de comida en descomposición es lavar el interior de la nevera con una solución que combine bicarbonato y agua, fregando las estanterías y los laterales de la puerta. De hacer este procedimiento, se indica dejar ventilar durante varios días.

También se puede espolvorear café molido o bicarbonato de sodio -sueltos o en un recipiente abierto- en el fondo de la nevera para que estos ingredientes puedan absorber los malos olores.

Consejos de los expertos para mantener la heladera limpia

Para resguardar la seguridad alimentaria, las autoridades aconsejan: