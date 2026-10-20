En esta noticia

El agua y el vinagre no sólo son ingredientes culinarios, sino que también pueden convertirse en grandes aliados al momento de mantener uno de los electrodomésticos más utilizados en perfectas condiciones: la heladera.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) de Estados Unidos aconseja utilizar esta combinación para eliminar el moho que puede crecer en el interior cuando se refrigeró comida en mal estado.

Te puede interesar

Cuándo es el próximo cambio de horario en Florida, Nueva Jersey, Texas y California y otros estados, y qué hacer con los relojes

Te puede interesar

Suspensión de la licencia de conducir de Nueva York: quiénes pueden recibir este castigo, según el DMV

Usar agua y vinagre para limpiar: cuándo recomiendan hacerlo

Un corte de luz prolongado o irse de vacaciones y dejar la comida durante varios días puede causar que los alimentos perecederos comiencen a tener moho y liberen malos olores dentro de la nevera.

Además de realizar una limpieza general utilizando agua caliente y jabón, FSIS explica que el vinagre y el agua pueden mezclarse en partes iguales para crear un limpiador que elimine estos hongos y ayude a poner fin a los olores desagradables.

El motivo es sencillo: el ácido del vinagre contribuye con la destrucción del moho, facilitando su limpieza.

El agua y el vinagre pueden ayudar a eliminar el moho de adentro de la heladera.
El agua y el vinagre pueden ayudar a eliminar el moho de adentro de la heladera.

Recomendaciones para complementar la limpieza con agua y vinagre

Otro consejo de FSIS para eliminar olores desagradables de comida en descomposición es lavar el interior de la nevera con una solución que combine bicarbonato y agua, fregando las estanterías y los laterales de la puerta. De hacer este procedimiento, se indica dejar ventilar durante varios días.

También se puede espolvorear café molido o bicarbonato de sodio -sueltos o en un recipiente abierto- en el fondo de la nevera para que estos ingredientes puedan absorber los malos olores.

Imperdible.Walmart vende un horno eléctrico compacto para tostar, hornear y asar por US$24.68: incluye bandeja y rejilla para cocinar
Vivienda ecológica.Una jubilada construye su casa con 20,000 latas recicladas, cuatro bóvedas de hormigón y paneles solares: su sueño es vivir hasta los 110 años rodeada de árboles frutales

Consejos de los expertos para mantener la heladera limpia

Para resguardar la seguridad alimentaria, las autoridades aconsejan:

  • Limpiar cualquier derrame automáticamente después de que se produce.
  • Una vez a la semana limpiar la heladera de alimentos perecederos que ya no deban consumirse.
  • Considerar que las sobras cocidas pueden permanecer en la heladera 4 días y aves o carne picada de 1 a 2 días.
  • Evitar los productos químicos que puedan dañar el interior.
  • Limpiar el exterior con un paño suave y detergente líquido suave para vajillas.
  • Limpiar varias veces por año la bobina del condensador para eliminar la suciedad.