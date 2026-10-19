La licencia de conducir de Nueva York puede suspenderse por un período determinado o de forma indefinida.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York detalla a todos los conductores del estado cuáles son las acciones que podrían derivar en una suspensión de su licencia.

Dependiendo del tipo de falta, el carné de conducir puede caer en diferentes tipos de inhabilitaciones, por lo que leer el aviso de manera detenida resulta fundamental para conocer exactamente cuáles serán los pasos a seguir.

Qué tipos de suspensiones de licencia de conducir se aplican en Nueva York y quiénes pueden recibirlas, según el DMV

El DMV explica que existen suspensiones por tiempo determinado (que finalizan cuando se cumple el plazo establecido) y suspensiones indefinidas, donde se deben cumplir acciones concretas para levantar la sanción.

En ese marco, existen sanciones como la conducción sin seguro de responsabilidad civil que pueden derivar en cualquiera de los dos tipos, según la situación del conductor.

En Nueva York existen dos tipos de suspensiones de la licencia de conducir. PeopleImages

Suspensiones por tiempo determinado

Pueden recibir este castigo quienes:

Condujeron sin seguro de responsabilidad civil para automóviles

Fueron condenados por conducir bajo alcohol o drogas

Acumularon más de 11 puntos en el historial dentro de 24 meses

Violaron las normas para conductores juniors

Suspensiones indefinidas

En este caso, el DMV indica que la sanción puede aplicarse a quienes:

No contestaron a tiempo una multa de tráfico

No pagaron una Evaluación de Responsabilidad del Conductor (DRA)

No presentaron el informe obligatorio de un accidente de tránsito

No cumplieron con el pago de manutención requerido

Tienen más de 10,000 dólares de deuda fiscal atrasada

No tenían seguro de responsabilidad civil de automotor

Tienen una condición médica que afecta su capacidad de circulación segura

En caso de recibir un aviso de revocación, esto significa que el carné de conducir fue cancelado de manera oficial -no suspendido- y que no se podrá volver a circular hasta no tramitar una nueva licencia desde cero , siempre y cuando se lo permitan.

¿Cómo verificar el estado de la licencia de conducir en Nueva York?

Las autoridades explican que la forma más sencilla de comprobar el estado de manera online es a través de MyDMV. Al registrarse o iniciar sesión puede verificarse el estado de la licencia, del privilegio de conducir, el tipo de documento, los puntos en el historial de infracciones y otros datos relacionados.

Quienes deseen realizar esta gestión podrán hacerlo cliquiando aquí.