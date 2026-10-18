Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

Se recomienda lavar las frutillas justo antes de consumirlas para preservar su calidad.

Las frutillas son frutas delicadas que requieren ciertos cuidados para conservarse en buen estado. Uno de los errores más habituales es lavarlas apenas se compran y guardarlas todavía húmedas, una práctica que puede favorecer su deterioro.

Según las recomendaciones de la Universidad de Minnesota, lo más conveniente es esperar hasta el momento de consumirlas para lavarlas con agua fría, en lugar de hacerlo antes de almacenarlas.

¿Por qué no conviene lavar las frutillas antes de guardarlas?

Las frutillas son especialmente sensibles a la humedad. Por este motivo, lavarlas con anticipación y almacenarlas mojadas puede perjudicar su conservación y favorecer que se deterioren más rápido.

La Universidad de Minnesota recomienda lavar las frutas y verduras frescas antes de consumirlas o prepararlas, utilizando agua corriente fría y evitando productos de limpieza.

Además, la universidad desaconseja dejar las frutas en remojo, ya que este procedimiento no es necesario para realizar una limpieza adecuada.

¿Cómo lavar y conservar correctamente las frutillas?

Para mantener la calidad de las frutillas durante su almacenamiento, es importante evitar la humedad innecesaria y lavarlas cuando se vayan a consumir.

Frutillas en una bandeja de plástico sobre la mesa. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

De acuerdo con las recomendaciones de la Universidad de Minnesota, se aconseja: