La lavandina diluida con agua permite crear un limpiador ideal para la heladera.

La heladera es uno de los electrodomésticos más usados en todos los hogares y mantenerla siempre limpia resulta fundamental para garantizar una buena seguridad alimentaria.

En ese sentido, la extensión de la Universidad de Illinois brinda en su sitio web oficial las instrucciones con ingredientes y proporciones exactas que pueden ponerse en práctica para crear un limpiador casero.

Cómo preparar el limpiador casero: ingredientes y proporciones

El consejo de la institución es mezclar en un recipiente apto los siguientes ingredientes:

3.78 litros de agua

1 cucharada de lavandina de uso doméstico sin perfume

“ La lavandina, que contiene hipoclorito de sodio, es eficaz para eliminar gérmenes cuando se diluye correctamente ”, explica CDC.

La lavandina diluida es recomendada para limpiar el interior de la heladera.

Cómo utilizar este limpiador casero paso a paso

La instrucción para poner en práctica este limpiador casero es:

Retirar los estantes, cajones y piezas desmontables

Lavarlos todos muy bien utilizando solamente agua y jabón

Enjuagar las superficies con un paño limpio y humedecido con el limpiador casero

Secar todas las superficies antes de volver a colocar los estantes, cajones y piezas

Otros consejos para mantener el refrigerador limpio

Por su parte, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos recomienda mantener el olor fresco colocando una caja abierta de bicarbonato en una estantería, que no esté en contacto con los alimentos.

Si el mal olor es a causa de que una de las preparaciones del interior adquirió moho, el consejo es limpiar con partes iguales de vinagre y agua, dado que el vinagre aporta el ácido necesario para destruir el moho. Si el mal olor persiste, también se aconseja espolvorear café molido en el fondo.