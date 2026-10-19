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La heladera es uno de los electrodomésticos más usados en todos los hogares y mantenerla siempre limpia resulta fundamental para garantizar una buena seguridad alimentaria.

En ese sentido, la extensión de la Universidad de Illinois brinda en su sitio web oficial las instrucciones con ingredientes y proporciones exactas que pueden ponerse en práctica para crear un limpiador casero.

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Cómo preparar el limpiador casero: ingredientes y proporciones

El consejo de la institución es mezclar en un recipiente apto los siguientes ingredientes:

  • 3.78 litros de agua
  • 1 cucharada de lavandina de uso doméstico sin perfume

La lavandina, que contiene hipoclorito de sodio, es eficaz para eliminar gérmenes cuando se diluye correctamente”, explica CDC.

La lavandina diluida es recomendada para limpiar el interior de la heladera.
La lavandina diluida es recomendada para limpiar el interior de la heladera.

Cómo utilizar este limpiador casero paso a paso

La instrucción para poner en práctica este limpiador casero es:

  • Retirar los estantes, cajones y piezas desmontables
  • Lavarlos todos muy bien utilizando solamente agua y jabón
  • Enjuagar las superficies con un paño limpio y humedecido con el limpiador casero
  • Secar todas las superficies antes de volver a colocar los estantes, cajones y piezas
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Otros consejos para mantener el refrigerador limpio

Por su parte, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos recomienda mantener el olor fresco colocando una caja abierta de bicarbonato en una estantería, que no esté en contacto con los alimentos.

Si el mal olor es a causa de que una de las preparaciones del interior adquirió moho, el consejo es limpiar con partes iguales de vinagre y agua, dado que el vinagre aporta el ácido necesario para destruir el moho. Si el mal olor persiste, también se aconseja espolvorear café molido en el fondo.

Además, se indica que varias veces por año debe limpiarse el serpentín del condensador con un cepillo o aspiradora para eliminar suciedad, pelusa y cualquier otra acumulación.