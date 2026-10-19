Los límites de ingresos del Seguro Social aumentarán en 2027.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) anunció un aumento de los límites de ingresos laborales que podrán obtener los jubilados durante 2027 sin que se reduzcan sus beneficios mensuales.

La actualización forma parte de los ajustes previstos para el próximo año y afecta principalmente a quienes continúan trabajando mientras reciben pagos del Seguro Social, pero todavía no alcanzaron la edad plena de jubilación.

Según informó la Administración del Seguro Social, el límite general aumentará a US$25.560 anuales en 2027, aunque existe un monto diferente para quienes alcanzarán la edad plena de jubilación durante ese año.

¿Cuánto podrán ganar los jubilados en 2027 sin que les descuenten beneficios?

Los límites de ingresos laborales dependerán de la situación de cada beneficiario. La SSA estableció los siguientes valores para 2027:

Jubilados que permanecerán por debajo de la edad plena durante todo 2027 : podrán ganar hasta US$25.560 anuales sin reducciones por esta regla.

Personas que alcanzarán la edad plena de jubilación en 2027 : tendrán un límite de US$67.920, aplicable únicamente a los ingresos obtenidos antes del mes en que alcancen esa edad.

Jubilados que ya alcanzaron la edad plena : podrán trabajar y recibir ingresos sin que se les aplique este límite de ganancias.

En comparación con 2026, el límite general aumentará de US$24.480 a US$25.560, mientras que el monto especial para quienes cumplen la edad plena pasará de US$65.160 a US$67.920.

¿Cuánto descuenta el Seguro Social si se supera el límite de ingresos?

La SSA establece distintas reglas para calcular las reducciones en los beneficios de jubilación cuando los ingresos laborales superen los montos permitidos.

Para quienes todavía no alcanzarán la edad plena durante 2027, el organismo retendrá US$1 de los beneficios por cada US$2 ganados por encima de US$25.560.

En cambio, para quienes alcancen la edad plena de jubilación durante 2027, la SSA retendrá US$1 por cada US$3 que superen el límite de US$67.920, considerando únicamente las ganancias correspondientes a los meses anteriores a alcanzar esa edad.

Los jubilados que todavía trabajan deberán tener en cuenta los nuevos límites establecidos para 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué sucede cuando una persona alcanza la edad plena de jubilación?

Una vez que el beneficiario alcanza la edad plena de jubilación, deja de aplicarse el límite de ingresos laborales.

Esto significa que puede continuar trabajando y recibir sus beneficios del Seguro Social sin reducciones por superar una determinada cantidad de ganancias.

La edad plena de jubilación depende del año de nacimiento de cada persona, por lo que no es necesariamente la misma para todos los beneficiarios.