Cada vez más personas buscan alternativas naturales para el cuidado del cabello, especialmente cuando se trata de cubrir las canas sin recurrir a productos químicos. En este contexto, un ingrediente natural se posiciona como uno de los remedios más utilizados por sus propiedades fortalecedoras y revitalizantes. Se trata del romero, conocida como “la planta de los mil usos”, que es rico en antioxidantes y compuestos naturales que: Para aprovechar los beneficios del romero en el cuero cabelludo, se puede preparar una infusión casera. Para ello, se debe: A diferencia de los productos químicos, el romero: