La clásica Nivea de pote azul es utilizada desde hace más de un siglo para el cuidado de la piel.

La crema Nivea de lata azul es uno de los productos clásicos del cuidado de la piel, pero su uso en el rostro genera dudas para la farmacéutica Helena Rodero, quién analizó sus ingredientes y explicó por qué no la elegiría para hidratar la cara ni el contorno de los ojos.

A través de un reel publicado en su cuenta de Instagram, la especialista advirtió que la crema puede favorecer la aparición de granos y milliums en esas zonas. “Es una crema que te produce granos si te la aplicas en la cara”, afirmó al explicar su evaluación personal del producto.

Rodero también se refirió a los ingredientes hidratantes que contiene, cuestionó la presencia de determinados perfumes y señaló qué alternativa elegiría para cuidar la piel de otras partes del cuerpo.

¿Por qué Helena Rodero advierte que la crema Nivea de lata azul puede producir granos en la cara?

La farmacéutica española Helena Rodero analizó la composición de la crema Nivea de lata azul y explicó por qué no la elegiría para el cuidado del rostro y señaló la importancia de evaluar con atención todos los ingredientes de un producto antes de comprarlo.

“Una fórmula hay que verla por completo, así que la he descargado y, como veis, las primeras composiciones lo único que vienen son ingredientes supergrasos”, sentenció Rodero. A partir de ese análisis advirtió sobre las posibles consecuencias de aplicar la crema en la cara: “Esto lo que significa es que al final sea una crema que te produzca granos si te la aplicas en toda la cara y milliums si te la aplicas en el contorno de los ojos”.

Helera Rodero, farmacéutica, en un reel de Instagram explicando la composición de la crema Nivea de lata azul. Captura de pantalla del reel publicado en la cuenta oficial de Helena Rodero

¿Qué dijo Rodero sobre los ingredientes de la crema Nivea de lata azul?

Aunque cuestionó la composición general del producto, Helena Rodero reconoció que contiene “ingredientes interesantes”, como el pantenol y la glicerina, utilizados en formulaciones para el cuidado de la piel. Sin embargo, consideró que su presencia “no compensan la global de la fórmula”.

En este sentido, la farmacéutica llamó la atención sobre los perfumes presentes en la composición de la crema Nivea de lata azul, debido a su potencial para “producir problemas de alergias”.

¿Qué recomienda Helena Rodero para los codos, las rodillas y los pies?

En lugar de aplicar la crema Nivea de lata azul en el rostro, Rodero sugirió reservarla para otras zonas del cuerpo: “Yo esta crema mejor la podría utilizar para codos, rodillas y pies”.

Aunque para dichas áreas mencionó una alternativa sin perfume que elegiría por encima de la crema: “Seguramente elegiría la vaselina sin perfume porque no me daría ningún problema de alergia y probablemente me sea más eficaz, concluyó la farmacéutica en el reel de Instagram.