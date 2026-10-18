Isle Royale se destaca por sus paisajes naturales y su ubicación aislada en el lago Superior.

El Parque Nacional Isle Royale es uno de los destinos naturales menos visitados de Estados Unidos. Ubicado en el lago Superior, en el estado de Michigan, registró 29.091 visitas durante 2025, una cifra que refleja su baja afluencia turística.

Según los datos difundidos por Outside Online, el parque se distingue por su ubicación aislada y por las dificultades de acceso, ya que solo es posible llegar mediante embarcaciones o hidroaviones.

¿Dónde queda Isle Royale y por qué es una de las islas menos visitadas de Estados Unidos?

Isle Royale se encuentra en el Lago Superior, cerca de la frontera con Canadá, y forma parte de un conjunto de islas que integran el parque nacional.

De acuerdo con el relevamiento publicado por Outside Online, fue el cuarto parque nacional menos visitado de Estados Unidos en 2025 y el que recibió menos visitas entre los parques de los 48 estados continentales contiguos.

Solo tres parques de Alaska registraron cifras inferiores: Kobuk Valley, con 7.786 visitas, Gates of the Arctic, con 14.923 y Lake Clark, con 19.778.

Las auroras boreales iluminan el cielo nocturno del Parque Nacional Isle Royale, en Michigan. Foto del Servicio de Parques Nacionales / Paul Brown

¿Cómo llegar a Isle Royale, la isla escondida de Michigan?

Una de las particularidades de Isle Royale es que no se puede acceder por carretera. Debido a su ubicación en el lago Superior, los visitantes deben utilizar alguno de estos medios de transporte:

Ferry : embarcaciones que permiten llegar al parque por vía acuática.

Hidroavión: aeronaves que pueden aterrizar sobre el agua y ofrecen otra alternativa de acceso.

Su ubicación remota y las opciones limitadas de transporte la convierten en una alternativa para quienes buscan conocer destinos alejados de los circuitos turísticos más concurridos.