Víctor Florencio, conocido en todo el mundo como "Niño Prodigio", ha compartido en su página web el horóscopo de cada signo zodiacal para este lunes, 16 de febrero de 2026. Descubre cuál es tu predicción del día y prepárate para lo que acontecerá. ¡Feliz comienzo de semana! La Luna y Marte en Acuario traen un clima eléctrico, perfecto para buscar libertad e independencia. Es un momento ideal para ser audaces y mostrar nuestra originalidad en el ámbito social. Lo que estaba estancado empieza a moverse y el optimismo vuelve. Se perfilan viajes o expansiones inminentes. Tienes confianza en tus ideas y creencias. Las circunstancias juegan a tu favor, lo que te permite ampliar tus horizontes, aprender y motivarte a ir más allá. Es hora de volver a conectar con tu fuerza interior y renacer con determinación. Dejas atrás las situaciones perjudiciales y adquieres valentía. Ante los retos, te das cuenta de que eres más capaz de lo que pensabas. Te das cuenta de que posees más recursos internos de los que creías para avanzar. Te relacionas con individuos creativos e inspiradores. Tu involucramiento activo en la comunidad te revitaliza por completo y te conecta con una perspectiva renovadora. Observas el futuro con una mirada fresca y comienzas proyectos significativos, asumiendo de manera natural tu papel como pionero. Asumes un papel de liderazgo en proyectos en equipo y actividades públicas. Tu motivación te eleva en el ámbito profesional y te acerca a un reconocimiento que has esperado durante mucho tiempo. Hoy te sientes victorioso y satisfecho con tus logros, que se destacan por su valentía y originalidad. Aparecen individuos motivadores que te animan a comenzar de nuevo. Se presentan indicios de un nuevo amor, en el que te sientes libre, creativo y completo. Enciende un incienso especial, añade unas gotas de aceite de flores blancas y solicita amor: el anhelo resuena. La alineación de los astros en el día de hoy añade energía y vitalidad a tu día a día. Es un excelente momento para adquirir nuevas habilidades, modernizar tus herramientas o explorar una nueva oportunidad laboral. Complementa esto con actividad física y una dieta más ligera: cuidar de tu cuerpo mejora tu rendimiento y agudeza mental. La adrenalina se despierta con un nuevo pasatiempo o un romance apasionado. Aprovecha esta energía. Vístete de manera más alegre, añade destellos y actualiza tu estilo. Se presentan oportunidades y reconocimientos, pero alguien aparece con una sorpresa emocionante, directa y llena de energía. Es el momento perfecto para brillar como anfitrión e invitar a tus amigos a tu hogar. Tu casa se transforma en un lugar de encuentro lleno de energía. Considera la iluminación, los colores y una brisa fresca. Abre las ventanas de par en par y permite que todo lo positivo fluya. Tienes un agudo sentido para los negocios. Tienes la capacidad de generar ingresos al seguir una intuición perspicaz y tomar riesgos medidos. Este es un momento ideal para iniciar un nuevo proyecto y competir por un espacio en el mercado, fusionando liderazgo e innovación. Se activa el potencial de prosperidad. Redescubres tu capacidad mental y resplandeces al expresarte. Las ideas se conectan y crean nuevas posibilidades, como si fueran redes de aprendizaje. Diversas oportunidades se presentan ante ti. Las sorpresas que aparecen demuestran que hay muchos caminos por descubrir y seleccionar. Te transformas en un conducto de energía poderosa que provoca transformaciones. Hoy es un día fundamental para comenzar iniciativas personales que tengan un efecto en la comunidad. Tu comportamiento motiva a los demás a atreverse, dejar atrás lo antiguo y dar pasos audaces. Guias sin forzar: el impulso surge de tu creatividad. Se agudizan la intuición, la percepción más allá de los sentidos y la conexión con tus guías masculinos. Sin embargo, es importante que te tomes un tiempo para dejar atrás el pasado y procesar las experiencias recientes. Liberar resentimientos permite que la energía vital fluya. Al hacerlo, tu espíritu se siente más ligero y recupera su claridad. Aries: algunos movimientos imprevistos en lo económico pueden sacudir planes y generar inquietud. Esta semana, el Caballo irrumpe para recordarte que no estás solo: apoyarte en un grupo o pedir ayuda abre salidas inesperadas. Compartir lo que te preocupa alivia la tensión y activas respuestas rápidas. Tauro: esta semana el Caballo llega para acelerar el ritmo y despertar ganas de encarar lo laboral de otra manera. Innovar suma, siempre que no te desconectes del entorno. Escuchar y acompañar procesos colectivos te permite renovar tu rol sin poner en juego tu posición. Géminis: con la irrupción del Caballo esta semana, aparecen oportunidades que avanzan más rápido que tus dudas. El temor a lo inestable no debería frenarte. Cuando algo entusiasma de verdad, moverte con decisión inaugura un nuevo escenario y deja atrás viejas vacilaciones. Cáncer: esta semana el Caballo mueve fuerzas intensas en lo colectivo y puede exponerte a tensiones que no te corresponden. Bajar el ruido externo y atender asuntos personales te permite sanar, activar recursos ocultos y resolver viejos enigmas. Piscis: esta semana el Caballo agita el entorno cercano y alguien inquieto puede alterar tu calma. Estás más permeable a absorber climas ajenos. Cuidar tu energía implica evitar el ruido innecesario y elegir espacios bien oxigenados para no sumar estrés a la psiquis. Acuario: con la irrupción del Caballo esta semana, movimientos en el ámbito familiar pueden tensionar tus planes personales. Tu mirada amplia y tu capacidad para pensar en frío serán claves. No permitas que cambios temporales te aparten de un propósito mayor. Leo: esta semana el Caballo irrumpe y reordena tus prioridades, generando cierta inestabilidad en los vínculos. El vértigo no favorece acuerdos ni encuentros, así que evita dejar a alguien importante en suspenso. La apertura y un gesto solidario pueden oxigenar el clima amoroso. Virgo: esta semana el Caballo despierta el deseo de escapar, viajar o cambiar de aire. Si no es posible hacerlo ahora, dispersarte no ayudará. Canaliza esa inquietud con creatividad: pequeños ajustes en la rutina pueden renovar tu día a día y devolver entusiasmo sin irte lejos. Libra: con la llegada del Caballo esta semana, el amor puede aparecer de forma inesperada. Atención a las reacciones impulsivas: apurarte podría arruinar una buena oportunidad. Si hay hijos, acompaña sin presionar experiencias que necesitan manifestarse con creatividad. Escorpio: esta semana el Caballo agita el clima familiar y trae influencias externas que pueden generar tensión. Mantener la unión y actuar con solidaridad será clave. Si alguien cercano necesita explorar nuevos rumbos, acompañar sin controlar promueve los vínculos y aliviana conflictos. Sagitario: esta semana el Caballo irrumpe en la vida doméstica y puede traer algún imprevisto que altere planes de diversión. Un desperfecto o contratiempo pide ingenio y humor. Improvisar opciones y soluciones será más efectivo que exasperarte. Hacer una pausa permite que la risa continúe. Capricornio: esta semana el Caballo despierta impulsos arriesgados ligados al placer o al dinero. Conviene evitar apuestas y decisiones financieras apresuradas. Mantenerte fiel a tu proyecto económico te protege de complicaciones. Elegir con conciencia hoy te ahorra inquietudes mayores más adelante.