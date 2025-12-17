En esta noticia
El Gobierno de los Estados Unidos confirmó un pago único de 8,000 dólares a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Se trata de un beneficio fiscal que busca reducir las presiones tributarias sobre los contribuyentes.
Sin embargo, se trata de un cheque de estímulo accesible únicamente para un grupo determinado de personas que son aprobados durante el proceso de elegibilidad. Quienes no cumplen con las condiciones no podrán recibir el dinero.
Es oficial: el Gobierno deposita 8,000 dólares en estas cuentas bancarias
Las autoridades del IRS mantienen vigentes una serie de créditos fiscales que buscan reducir las obligaciones financieras de los estadounidenses, principalmente, en relación a la declaración de impuestos.
El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) es uno de los beneficios fiscales más reclamados ante las autoridades. Pueden recibirlo aquellas personas que cumplen con sus responsabilidades tributarias y que tienen hijos calificables.
De acuerdo con el sitio web oficial, una persona con 3 hijos calificables recibe, como máximo reembolsable, un total de 8,046 dólares.
¿Qué otro dinero entrega el IRS por este crédito?
- Si no tiene hijos calificados: 649 dólares.
- Si tiene un (1) hijo calificado: 4,328 dólares.
- Si tiene dos (2) hijos calificados: 7,152 dólares.
Todos los requisitos para recibir el beneficio de IRS
- Tener ingresos provenientes de un empleo o trabajo independiente.
- Poseer un número de Seguro Social válido para el contribuyente y los dependientes.
- Presentar la declaración federal de impuestos.
- No declarar como casado que presenta por separado.
- Ser ciudadano estadounidense o residente legal durante todo el año.
- No superar los límites de ingresos establecidos según hijos y estado civil.
- No exceder el límite anual de ingresos por inversiones.
- Cumplir los requisitos de los hijos calificados si se los reclama.
- Tener entre 25 y 64 años si se solicita sin hijos.
- Haber residido en Estados Unidos más de la mitad del año si no hay hijos.