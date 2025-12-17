Multarán a todas las personas que tengan dólares en su casa y no cumplan con esta condición obligatoria (foto: archivo).

El Gobierno de los Estados Unidos confirmó un pago único de 8,000 dólares a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Se trata de un beneficio fiscal que busca reducir las presiones tributarias sobre los contribuyentes.

Sin embargo, se trata de un cheque de estímulo accesible únicamente para un grupo determinado de personas que son aprobados durante el proceso de elegibilidad. Quienes no cumplen con las condiciones no podrán recibir el dinero.

Es oficial: el Gobierno deposita 8,000 dólares en estas cuentas bancarias

Las autoridades del IRS mantienen vigentes una serie de créditos fiscales que buscan reducir las obligaciones financieras de los estadounidenses, principalmente, en relación a la declaración de impuestos.

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) es uno de los beneficios fiscales más reclamados ante las autoridades. Pueden recibirlo aquellas personas que cumplen con sus responsabilidades tributarias y que tienen hijos calificables.

De acuerdo con el sitio web oficial, una persona con 3 hijos calificables recibe, como máximo reembolsable, un total de 8,046 dólares.

¿Qué otro dinero entrega el IRS por este crédito?

Si no tiene hijos calificados: 649 dólares.

Si tiene un (1) hijo calificado: 4,328 dólares.

Si tiene dos (2) hijos calificados: 7,152 dólares.

