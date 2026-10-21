Los beneficiarios de Medicare tienen tiempo hasta el 7 de diciembre de 2026 para realizar cambios en sus planes de salud.

Los beneficiarios de Medicare en Estados Unidos ya pueden realizar determinados cambios en sus planes de salud y cobertura de medicamentos recetados para el próximo año.

Según informa el sitio oficial de Medicare, el período de inscripción abierta comenzó el 15 de octubre de 2026 y permanecerá habilitado hasta el 7 de diciembre.

Durante estas semanas, las personas que ya cuentan con Medicare pueden revisar sus opciones y modificar su cobertura según el tipo de plan que tengan actualmente. Los cambios realizados entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, siempre que el plan reciba la solicitud dentro del plazo establecido.

¿Hasta cuándo se puede cambiar la cobertura de Medicare en 2026?

El período de inscripción abierta de Medicare se extiende desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre de 2026.

Esta instancia se realiza todos los años y permite a los beneficiarios efectuar determinados cambios en sus planes de salud o medicamentos.

De acuerdo con Medicare, las modificaciones realizadas durante este período comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2027.

Para que el cambio sea válido, el plan elegido debe recibir la solicitud de inscripción antes de que finalice el plazo del 7 de diciembre.

¿Quiénes pueden cambiar su cobertura de Medicare?

Las opciones disponibles dependen del tipo de cobertura que tenga cada beneficiario.

Según explica Medicare, durante la inscripción abierta se pueden realizar los siguientes cambios:

Medicare Advantage : inscribirse, cancelar la inscripción o cambiar a otro plan Medicare Advantage, con o sin cobertura de medicamentos.

Cobertura de medicamentos: inscribirse, cancelar o cambiar de plan de medicamentos recetados de Medicare si se cuenta con Medicare Original.

Tipo de cobertura: pasar de Medicare Original a Medicare Advantage o regresar de Medicare Advantage a Medicare Original.

Medicare Advantage, también conocido como Parte C, es una alternativa a Medicare Original ofrecida por compañías privadas aprobadas por Medicare.

Por su parte, la Parte D corresponde a la cobertura de medicamentos recetados.

Es importante tener en cuenta que este período está destinado a realizar cambios en los planes de cobertura y no reemplaza los períodos de inscripción inicial para quienes todavía no tienen Medicare.

¿Cómo cambiar de plan de Medicare para 2027?

Los beneficiarios pueden consultar las alternativas disponibles a través de las herramientas oficiales de Medicare.

Para evaluar un cambio, el organismo recomienda comparar los planes disponibles según las necesidades de atención médica y los medicamentos que utiliza cada persona.

El procedimiento puede realizarse de la siguiente manera:

Ingresar al buscador oficial de planes de Medicare. Consultar las opciones de cobertura disponibles en su zona. Comparar los costos, los beneficios y la cobertura de medicamentos. Seleccionar el plan que mejor se adapte a sus necesidades. Completar la solicitud de inscripción antes del 7 de diciembre.

También es posible comunicarse directamente con el plan elegido o llamar a 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para recibir asistencia.

¿Qué ocurre si un beneficiario vuelve a Medicare Original?

El sitio oficial advierte que quienes decidan dejar Medicare Advantage y regresar a Medicare Original deben revisar si necesitan contratar por separado un plan de medicamentos recetados.

También pueden evaluar la posibilidad de incorporar un seguro suplementario de Medicare, conocido como Medigap, que ayuda a cubrir determinados gastos de bolsillo.

Sin embargo, Medicare aclara que existen restricciones sobre los períodos en los que se puede contratar Medigap, por lo que no debe suponerse que su contratación está garantizada.