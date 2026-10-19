El pago de noviembre llegarán antes de lo habitual para los beneficiarios del SSI en Estados Unidos.

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos adelantará uno de sus pagos de noviembre de 2026 para beneficiarios de California, Texas, Nueva York y el resto de los estados. El depósito se realizará antes de que comience el mes, debido a que la fecha habitual de pago coincide con un domingo.

El cambio en el calendario beneficiará a quienes reciben el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), gestionado por la SSA, destinado a personas mayores de 65 años y a personas ciegas o con discapacidad que cumplen determinados requisitos económicos. Estos beneficiarios cobrarán en octubre el dinero correspondiente a noviembre, por lo que tendrán dos depósitos de SSI durante el mismo mes calendario.

Sin embargo, el adelanto no se aplica de manera general a todos los jubilados que reciben beneficios de la SSA. Los pagos regulares por jubilación, sobrevivientes y discapacidad del Seguro Social mantienen sus propias fechas de acuerdo con el calendario oficial.

¿Qué beneficiarios de la SSA cobrarán por adelantado en octubre de 2026?

El adelanto está dirigido a las personas que reciben la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Este programa federal proporciona asistencia económica a personas de 65 años o más y a personas ciegas o con discapacidad que tienen ingresos y recursos limitados, siempre que cumplan los requisitos de elegibilidad.

La SSA establece que los pagos del SSI se realizan, por lo general, el primer día de cada mes, pero cuando la fecha coincide con un sábado, un domingo o un feriado federal, el organismo envía el dinero el último día hábil anterior. Por ese motivo, el calendario de noviembre contempla un depósito anticipado para los beneficiarios de este programa en todos los estados.

El calendario oficial de la SSA establece una fecha anticipada para el programa de SSI. ssa.gov

¿Qué día se depositará el pago de noviembre y por qué se adelanta?

El pago del SSI correspondiente a noviembre de 2026 se depositará el viernes 30 de octubre, la fecha habitual era el domingo 1 de noviembre, pero como no es un día hábil, la SSA adelanta la entrega del beneficio al último día laborable previo.

El siguiente pago regular del SSI está previsto para el martes 1 de diciembre de 2026. En este sentido, quienes reciban el depósito adelantado deberán organizar sus gastos teniendo en cuenta que no habrá otro pago de este programa durante noviembre.

¿Los jubilados del Seguro Social también recibirán el dinero antes de noviembre?

No todos los jubilados cobrarán por adelantado ya que el cambio del 30 de octubre corresponde al beneficio del SSI, mientras que los pagos regulares de jubilación, sobrevivientes y Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) siguen el calendario establecido por la SSA.