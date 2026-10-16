Los trabajadores también tienen una fecha límite para informar estos ingresos a sus empleadores.

Los trabajadores de Estados Unidos que reciben propinas en restaurantes, bares y otros negocios de servicios deben cumplir con una regla tributaria clave: reportar las propinas en efectivo a su empleador antes del día 10 del mes siguiente al que las recibieron, salvo que el total mensual de ese empleador sea inferior a US$20 .

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que estos ingresos están sujetos a impuestos federales, por lo que omitirlos puede generar obligaciones tributarias adicionales .

Cuál es la regla del IRS para declarar las propinas

El IRS establece que los empleados deben informar las propinas en efectivo a su empleador mediante una declaración escrita antes del décimo día del mes siguiente al de su recepción. Por ejemplo, quienes recibieron propinas durante septiembre deben reportarlas, por lo general, antes del 10 de octubre.

Si el 10 cae sábado, domingo o feriado federal, el trabajador puede entregar el reporte el siguiente día hábil. Además, el empleador puede exigir que las propinas se informen con mayor frecuencia, siempre que respete las condiciones establecidas por el IRS.

La declaración escrita debe incluir información como el nombre y la firma del trabajador, sus datos de identificación, los datos del empleador, el período informado y el total de propinas en efectivo recibidas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Hay una excepción importante: cuando las propinas en efectivo recibidas de un mismo empleados suman menos de US$20 durante el mes calendario, no es obligatorio reportar ese monto al empleador bajo esta regla . Sin embargo, eso no significa que el ingreso quede automáticamente libre de impuestos.

No informar las propinas puede generar diferencias entre los ingresos reales del trabajador y los montos registrados ante el IRS. Si una persona omite parte de estos ingresos, todavía tiene la obligación de incluirlos en su declaración federal y pagar los impuestos que correspondan. Además, no cumplir puede dejar montos pendientes de pago y generar intereses o posibles sanciones, según las circunstancias.

Qué deben hacer los trabajadores para evitar problemas con sus impuestos

El IRS recomienda mantener un registro diario de las propinas recibidas y cumplir con las obligaciones de información. Este control ayuda a comparar los ingresos reales con los montos reportados al empleador y con los datos utilizados al presentar los impuestos.

En definitiva, los empleados deben cumplir con tres responsabilidades:

Registrar las propinas diariamente: anotar cuánto recibieron y conservar los datos de las propinas que no fueron en efectivo. Informar las propinas en efectivo al empleador: hacerlo dentro del plazo mensual correspondiente, excepto cuando se aplica la excepción de menos de US$20 por empleador. Declarar todos los ingresos por propinas: incluirlos en la declaración federal de impuestos personales.

Si un trabajador no reportó parte de sus propinas en efectivo al empleador, aún debe declararse ante el IRS. En ciertas situaciones, deberá utilizar el Formulario 4137 para informar esos ingresos y calcular los impuestos correspondientes.

¿Todas las propinas deben declararse ante el IRS?

Sí. Según la agencia, las propinas en efectivo y las que no se reciben en efectivo constituyen ingresos sujetos a impuestos federales sobre los ingresos. Por eso, los trabajadores deben incluirlas en su declaración tributaria, aunque algunas no hayan tenido que informarse mensualmente al empleador.

El IRS señala que “Todas las propinas en efectivo y no en efectivo recibidas por los trabajadores son ingresos y están sujetas a impuestos federales sobre los ingresos”. Esto incluye:

Propinas entregadas directamente por los clientes .

Propinas recibidas mediante tarjetas de crédito o débito .

Propinas distribuidas entre los empleados a través de acuerdos .

Artículos de valor entregados como agradecimiento por un servicio.

La agencia también señala que las propinas están sujetas a los impuestos del Seguro Social y de Medicare.

Nueva deducción federal: ¿las propinas están libres de impuestos?

No necesariamente. Aunque desde el año tributario 2025 ciertos trabajadores pueden reunir los requisitos para reclamar una deducción por propinas calificadas, eso no elimina la obligación de registrar y declarar esos ingresos.

El IRS indica que la deducción se aplica a los años tributarios 2025 a 2028 y que puede alcanzar un máximo anual de US$25,000 (sujeto a condiciones de elegibilidad y límites de ingresos establecidos). Además, solo comprende ciertas propinas calificadas y ocupaciones elegibles.

Para reclamarla, las propinas deben cumplir los requisitos correspondientes y estar debidamente informadas o, cuando corresponda, mediante el Formulario 4137.

Los trabajadores no deben interpretar esta deducción como una autorización para dejar de reportar sus ingresos.