La Administración del Seguro Social de Estados Unidos detalló el cronograma de 2027.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) estableció el calendario de pagos para 2027, con fechas que determinarán cuándo los jubilados y otros beneficiarios recibirán sus depósitos con el ajuste por costo de vida (COLA).

El incremento modificará los montos mensuales a partir de enero y no todos los beneficiarios recibirán el dinero el mismo día, ya que la fecha dependerá de factores como el día de nacimiento y el tipo de prestación, por lo que algunos cobrarán antes que otros, mientras ciertos pagos se adelantarán a diciembre de 2026.

El cronograma oficial permite identificar quiénes recibirán primero el aumento, cuáles serán las fechas de depósito en enero y cuándo llegarán los siguientes pagos.

¿Qué jubilados cobrarán primero el aumento del COLA 2027?

Los primero pagos con el aumento del COLA llegarán el 31 de diciembre de 2026 a quienes reciben SSI. En cambio, los jubilados que cobran el Seguro Social según el calendario habitual de la SSA comenzarán a recibir sus depósitos de enero de acuerdo con su fecha de nacimiento.

Sin embargo, existen excepciones como las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y quieres cobran tanto el Seguro Social como el SSI.

Los jubilados que cobran el Seguro Social no recibirán el ajuste el mismo día. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son las fechas de pago del Seguro Social en enero de 2027?

La SSA distribuirá los pagos regulares de enero según el día de nacimiento de cada beneficiario. Las fechas oficiales son las siguientes:

Miércoles 13 de enero: nacidos del 1 al 10.

Miércoles 20 de enero: nacidos del 11 al 20.

Miércoles 27 de enero: nacidos del 21 al 31.

El aumento del 3,6% se aplicará automáticamente a los beneficiarios correspondientes a enero. El monto final dependerá de cuánto recibe cada persona y de las posibles deducciones que se apliquen a su pago. En este sentido, la SSA informó que los beneficios de jubilación aumentarán, en promedio, unos US$75 mensuales.

¿Cuándo serán los próximos depósitos de la SSA después de enero?

Tras los pagos de enero, los depósitos regulares continuarán en cada febrero de 2027. La fecha dependerá del grupo al que pertenezca cada beneficiario:

Miércoles 10 de febrero: personas nacidas del 1 al 10.

Miércoles 17 de febrero: personas nacidas del 11 al 20.

Miércoles 24 de febrero: personas nacidas del 21 al 31.

Los beneficiarios pueden consultar el cronograma oficial completo de 2027 para revisar los depósitos de los meses siguientes.

Por otra parte, quienes quieran conocer el monto exacto que recibirán con el COLA pueden revisar su aviso personalizado en la cuenta my Social Security. La SSA indicó que los avisos digitales estarán disponibles a partir de finales de noviembre para quienes cumplan los requisitos de inscripción y recepción electrónica, quienes no estén inscritos recibirán el aviso por correo postal en diciembre.