El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la facultad de realizar visitas domiciliarias a aquellos contribuyentes que acumulan deudas fiscales durante prolongados períodos sin resolver. Estas inspecciones son parte del proceso de cobro forzoso y se llevan a cabo cuando un individuo no ha presentado sus declaraciones, ha ignorado avisos oficiales o ha incumplido acuerdos de pago. En las siguientes situaciones, el IRS puede proceder con visitas presenciales por parte de sus agentes: El proceso habitual que sigue el IRS antes de realizar una visita presencial es el siguiente: 1. Se envían cartas y avisos por correo que informan sobre la deuda o la falta de declaraciones. 2. Se emiten notificaciones finales de intención de cobro o embargo. 3. Se ofrece la oportunidad para pagar, apelar o negociar. Finalmente, si el contribuyente no responde durante un período prolongado, el caso puede ser asignado a un funcionario fiscal, quien tiene la facultad de realizar una visita domiciliaria. Es importante destacar que el IRS no envía agentes a los domicilios como primer paso.