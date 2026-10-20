Los beneficiarios del Seguro Social deben revisar su fecha de nacimiento para saber cuándo recibirán el dinero.

La Administración el Seguro Social de Estados Unidos (SSA) continuará con el calendario de pagos de octubre de 2026 esta semana. El miércoles 21 de octubre será una fecha clave para los jubilados y otros beneficiarios que reciben sus prestaciones mensuales, ya que ese día se realizará una nueva ronda de depósitos.

La fecha de cobro depende, principalmente, del día de nacimiento de la persona cuyo historial laboral se utiliza para calcular el beneficio. Por eso, los pagos no llegan a todos los beneficiarios al mismo tiempo ya que la SSA distribuye las prestaciones regulares en distintos miércoles del mes, según el grupo al que pertenece cada persona.

Después de los depósitos del 21 de octubre, el calendario contempla una última ronda de pagos regulares el miércoles 28.

¿Quiénes cobran el Seguro Social el miércoles 21 de octubre de 2026?

El miércoles 21 de octubre cobrarán los beneficiarios del Seguro Social cuya fecha de nacimiento se encuentra entre el 11 y el 20 de cualquier mes, siempre que estén incluidos en el sistema de pagos basado en el calendario de los miércoles.

Este grupo puede incluir a personas que reciben:

Beneficios por jubilación : trabajadores que cumplen los requisitos para recibir prestaciones del Seguro Social.

Beneficios por discapacidad (SSDI) : personas que reúnen las condiciones para cobrar prestaciones por discapacidad a partir de su historial laboral.

Beneficios para sobrevivientes: familiares elegibles de trabajadores fallecidos, según las reglas del programa.

El miércoles 21 de octubre habrá una nueva ronda de pagos del Seguro Social en Estados Unidos. ssa.gov

La SSA organiza las fechas de pago de acuerdo con el día de nacimiento del trabajador cuyo historial determina la prestación. Para quienes comenzaron a recibir beneficios a partir de mayo de 1997, el esquema habitual es el siguiente:

Nacidos del 1 al 10 : segundo miércoles del mes.

Nacidos del 11 al 20 : tercer miércoles del mes.

Nacidos del 21 al 31: cuarto miércoles del mes.

Sin embargo, quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 suelen cobrar el día 3 de cada mes, con ajustes cuando corresponde. También existen reglas particulares para quienes reciben tanto el Seguro Social como la SSI.

¿Cuándo será el último pago del Seguro Social de octubre y quiénes lo recibirán?

El último pago regular del Seguro Social previsto para octubre de 2026 será el miércoles 28. En esa fecha cobrarán los beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes que formen parte del calendario de pagos de los miércoles.

La fecha corresponde a la cuarta ronda mensual de depósitos para las beneficiarios de jubilación, discapacidad y sobrevivientes que siguen este esquema. De esta manera, quienes no reciben sus prestaciones el 21 de octubre deberán comprobar si su fecha de cobro está prevista para el miércoles siguiente.