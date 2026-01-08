La bancada de ediles del Partido Colorado presentó un proyecto en la Junta Departamental para quitarle la llave de Montevideo a Nicolás Maduro, otorgada en 2013 por la entonces intendenta capitalina, Ana Olivera.

Federico Paganini indicó en una nota a Subrayado, que “Montevideo es una ciudad que se caracteriza por sus valores democráticos, republicanos, liberales y eso no coincide en ningún aspecto con otorgar llave a un dictador como lo era Nicolás Maduro”.

Paganini reclamó que la comuna le retire la llave y que además emita un comunicado informando del procedimiento administrativo formal, y expresando que “no avala las conductas dictatoriales y de represión que llevan adelante el gobierno de Nicolás Maduro”.