La producción de la industria manufacturera descendió un 5,2% interanual en setiembre, lo que refleja el impacto de la rotura de la boya petrolera de José Ignacio. Como contrapartida, el núcleo industrial, creció un 5,5%

El resto de la industria mostró, en términos agregados, un leve retroceso en la misma comparación (0,2%), de acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, el núcleo industrial, que excluye no sólo a la refinería, sino también a las plantas que operan en régimen de zonas francas (que son las de celulosa y también la de la multinacional Pepsico), mostró un avance de 5,5% frente al mismo mes del año anterior.

Silvio Serber

En ese sentido, el sector con mayor incidencia negativa en la variación interanual fue justamente productos de la refinación del petróleo, con una caída de 98,9%. En orden de incidencia, le siguen la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (-54,9%) y la fabricación de papel y de productos de papel (-6,2%).d

Por su parte, contribuyeron positivamente al desempeño industrial las actividades vinculadas a la fabricación de productos farmacéuticos (22,7%), la elaboración de bebidas (16,6%) y la fabricación de equipo eléctrico (34,1%).

Indicadores laborales dispares

En tanto, los dos indicadores principales del empleo relevados por el INE mostraron dinámicas distintas durante el mes de setiembre, con relación a igual período del año anterior.

Por un lado, el índice de horas trabajadas aumentó levemente en la perspectiva interanual (0,5%). Esto se explica por el avance registrado en el sector de la elaboración de productos alimenticios.

Por otro lado, el índice de personal ocupado se contrajo un 1,7% frente a setiembre de 2024, variación que se explica, fundamentalmente, por la disminución del personal ocupado en la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (-45,7%).