La inflación en el nivel más bajo desde el 2001

Se conocieron las nuevas cifras, dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, en la jornada de este lunes.

La suba de precios en 2025 fue de 3,65%, la menor desde el año 2001, cuando en ese entonces había sido del 3,59%.

Con estos datos, la inflación se ubicó solo un punto por debajo del rango meta del Banco Central del Uruguay (BCU), que es de 4,5%. De todos modos, la cifra se ubica dentro del margen esperable, que está entre el 3% y el 6%.

El guarismo de 3,65% en 2025 es una reducción de 1,84 punto porcentual respecto a 2024, cuando la inflación fue de 5,49%, algo significativo, en términos anuales.

La baja inflación de diciembre se debe principalmente a la caída del precio de las verduras (5,62%) y en la reducción del valor del dólar en el mes (1,34%, la mayor desde junio) que incide (a la baja cuando se miden en pesos) en los precios de los productos importados.