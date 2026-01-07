Edison Danza, representante de Uruguay en la Organización de Estado Americanos (OEA), que sesionó de manera extraordinaria ante lo ocurrido en Venezuela con Maduro, dijo que “los acontecimientos impactan en la situación actual de Venezuela”.

Según Danza, Uruguay reafirma “que solo un proceso político inclusivo puede conducir al restablecimiento del orden democrático de manera sostenible”.

“Una transición política pacífica, que reestablezca la democracia, la protección de los derechos humanos, incluyendo la libertad de todos los presos políticos, podrá ofrecer un camino de paz y desarrollo para el pueblo venezolano”, transmitió el representante por Uruguay.