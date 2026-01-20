Choque de trenes en Córdoba | Revelan las posibles causas del accidente: "No era un problema de exceso de velocidad"

El comunicado aclara que no existen a la fecha “compatriotas afectados que hayan requerido asistencia”, y agregó que “el número de emergencia consular es +34 671 910 249”.

En este sentido Uruguay expresó su solidaridad y “profunda congoja” ante el Gobierno y el pueblo de España tras el grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en la localidad de Adamuz, que dejó al menos 40 muertos”.

En el comunicado el ministerio señaló que “lamenta las irreparables pérdidas humanas” y que se solidariza con “los familiares y allegados de las víctimas, a quienes transmite su más hondo pesar”.