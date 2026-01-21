“Hace pocas horas recibimos solicitud de apoyo por parte del gobierno chileno; nos piden apoyo y decidimos concretarlo”, afirmó el presidente en rueda de prensa en la Torre Ejecutiva.

Orsi explicó en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12) que se enviará un contingente de bomberos uruguayos. “40 efectivos de bomberos”, indicó el jerarca, aunque luego precisó que “quizás sean un poco más de 30”. El grupo partirá “el jueves en el Hércules” y permanecerá en Chile “una semana”.

El presidente explicó que el pedido se centra en el “apoyo humano” en zonas de difícil acceso. “Nos piden apoyo humano porque hay zonas donde no entrás con máquinas, se trabaja a pie”, aseguró Orsi.