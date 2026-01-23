Tras una rueda de prensa, la Directora General de Salud, Fernanda Nozar dijo que los casos se tratan de “un niño, que acaba de llegar de viaje, de un país europeo, y otra es una uruguaya que se contagia a partir de un familiar que llega de Estados Unidos. Los dos tienen nexo con personas del exterior. Por lo tanto no hay una circulación comunitaria todavía del virus”.

“Es una aclaración menor por ahora, porque obviamente va a circular en algún momento, en el invierno ni que hablar, y por el comportamiento que está teniendo en otros países, lo que nosotros pensamos es que va a empezar a circular antes de que se inicie el invierno”, dijo Nozar.

En este sentido, la directora de salud indicó que “la vacuna que se incorpora este año está adaptada al nuevo virus que está circulando en el norte porque es de esperar que circule en nuestro territorio”.