Libetkin dijo que “esta responsabilidad la asumimos con orgullo y humildad en un momento crítico para las Naciones Unidas, y para el orden internacional basado en reglas, marcado por desafíos globales crecientes que requieren cooperación colectiva para alcanzar objetivos comunes, y ante un Derecho Internacional cada vez más afectado”.

Así mismo, el ministro indicó que “en un escenario de creciente conflictividad internacional, en la que la prohibición del uso, amenaza del uso de la fuerza se erosiona de manera acelerada, Uruguay se presenta como un promotor de la paz y como un facilitador honesto entre las naciones”.

“Durante nuestra presidencia Uruguay promoverá una coordinación estrecha, trasparente y permanente, con todos los estados miembros, a fin de avanzar en nuestras prioridades y objetivos comunes. Contamos con su apoyo y cooperación para alcanzar este propósito”, aseguró el canciller.