El nuevo ajuste salarial para empleados domésticos, estará vigente desde este miércoles, y se tendrá que efectivizar con el pago de febrero.

Según el convenio colectivo firmado, todos los salarios deberán ajustarse de acuerdo con la franja en la que se encuentren incluidos.

La primera franja, hasta $ 35.704 nominales, ajustará 3,13%. De esta forma, el salario mínimo en la actividad pasará de $ 30.232 a $ 31.178 por 44 horas semanales de labor, y el valor del laudo mínimo por hora subirá de $ 159,05 a $ 164.