Sube el precio del boleto desde el 5 de enero

La comuna capitalina informó que subirá $ 2 en promedio el valor del boleto para el transporte metropolitano, desde este lunes 5 de enero.

El boleto de una hora costará $ 52 con la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano, y $ 64 para cuando el pago es en efectivo. En tanto, la carga mínima de la tarjeta será de $ 100.

También se va a mantener el beneficio de usuario frecuente, con devolución para quienes realizan más de 40 viajes con tarjeta la tarjeta STM, así como el de los beneficiarios de tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social.

Así quedarán los precios de los boletos:

1 hora: $ 52 con pago electrónico, $ 64 (común o una hora) con pago en efectivo.

2 horas: $ 78 con pago electrónico, $ 97 con pago en efectivo.

Jubilado categoría A: $ 14 con pago electrónico, $ 17 con pago en efectivo.

Jubilado categoría B: $ 23 con pago electrónico, $ 26 con pago en efectivo.

Estudiante categoría A: $ 28,50

Estudiante categoría B: $ 39,90

Zonal: $ 27 con pago electrónico, $ 34 con pago en efectivo.

Céntrico: $ 38 con pago electrónico, $ 48 con pago en efectivo.

Prepago nominado (abono institucional): $ 46,80

Diferenciales (líneas D1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11): $78 con pago electrónico, $ 97 con pago en efectivo.

Combinación Metropolitana: $ 80