El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sesionará este lunes a las 10:00 de la mañana, hora de Nueva York.

Al mismo tiempo, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará una reunión extraordinaria el martes 6 de enero en Washington.

En este sentido, el presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el embajador colombiano Luis Ernesto Vargas, convocó a la sesión extraordinaria del organismo, la cual se celebrará a las 10:00 de la mañana, en el Salón Libertador Simón Bolivar.

En dicha convocatoria, la OEA precisó que la sesión fue solicitada por la Misión Permanente de Colombia.