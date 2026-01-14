Esta reunión se encuentra en el contexto de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, sin evitar, lo que sucede en norteamérica con el presidente Donald Trump. En este sentido, se confirmó que el Yamandú Orsi mantendrá una reunión con el embajador de EE.UU en Uruguay.

En tanto, las afirmaciones de Trump sobre posibles intervenciones en Colombia y Cuba, son de suma importancia para el bloque regional.

De la reunión con Orsi participan la vicecanciller Valeria Csukasi, el histórico dirigente de organismos internacionales Enrique Iglesias, y el asesor de política internacional del presidente Álvaro Padrón, entre otros.