El enterococo es una bacteria, que se detectó en los últimos días, tras diferentes análisis que se le hace al agua, para saber si está apta para baños.

Según explicó el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, se detectó la bacteria en 6 playas, en lo que se lleva del registro (62 días). Lo que no quiere decir que persista a lo largo de la temporada. Podría cambiar de una semana a la otra, y la playa quedaría apta para baños.

Desde hace algunas semanas, la Intendencia decidió avisar a la población cuando se detecta esta bacteria en el agua, aún cuando la normativa nacional no lo exige, y para ello se utilizará la nueva bandera naranja, con la letra E y dos olas al costado.