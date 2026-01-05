El presidente capturado en su propio país, Nicolás Maduro, escuchará por primera vez los cargos de los que se lo acusa.

Será al mediodía, cuando comparecerá ante un juez de Nueva York, según anunció el tribunal que le notificará formalmente los cargos en su contra.

Según se supo, comparecerá ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.

Maduro es acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y de terrorismo, según una investigación llevada adelante por la DEA, de la que aún no se conoce ningún detalle.