Este sábado parte una delegación desde Uruguay, que acompañará al primer mandatario para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En Paraguay también estarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La firma se llevará a cabo en Asunción, tras varios años de intentos fallidos. Ambos bloques regionales, representan el 30% del PBI mundial y comprenden más de 700 millones de consumidores.

“El sábado en Paraguay, escribiremos la historia. Vamos a firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur después de 25 años de negociaciones”, afirmó von der Leyen, luego de que el viernes pasado, en Bruselas, se aprobara el acuerdo comercial.

La ceremonia de firma comenzará el sábado a las 12:00 en Paraguay, que ostenta la presidencia pro tempore del Mercosur.