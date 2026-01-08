El intendente de Maldonado, Miguel Abella, y el presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvieron este jueves una reunión para analizar la sequía en el departamento.

La reunión se dio luego de que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, pidiera especialmente atender la situación de la sequía en el departamento esteño.

El ministro dijo que la situación más preocupante se está viendo en Maldonado, Lavalleja y Rocha, de acuerdo al mapa que presentó ante el presidente y el intendente.

El ministro señaló que, según la metodología aplicada, el 50 % del problema podría solucionarse en poco tiempo. Transmitió que se están evaluando acciones a tomar, afirmó la comuna.

Por su parte, el intendente de Maldonado está trabajando con cinco camiones cisterna, llevando agua para animales y profundizando las tareas en las aguadas. Además, descartó que por el momento existan solicitudes de agua potable por parte de la población.

Abella dijo que la Sierra de los Caracoles, la Sierra de la Ballena y parte de la Sierra de Carapé son las zonas con mayores dificultades.

Según la comunicación oficial de la Intendencia de Maldonado, conjuntamente con el MGAP se trabajará en este tema y se comenzará con un listado de productores afectados.