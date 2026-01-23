A partir de este domingo, una ola de calor comenzará a afectar a Uruguay, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología. El fenómeno se extenderá, por lo menos, hasta el jueves 29.

Según se informó, el evento tiene que ver con el ingreso de una masa de aire cálida que provocará temperaturas extremas en amplias zonas del territorio.

En la zona sur se prevén temperaturas máximas de entre 33 °C y 35 °C, mientras que en la zona norte los valores máximos serán superiores a los 35°C. En todo el país, las temperaturas mínimas se ubicarán en niveles elevados, iguales o superiores a los 21 °C o 22 °C.