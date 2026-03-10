La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, informó que al asumir la gestión encontraron muchas prestaciones con atrasos significativos y que la Ley de Flexibilización Laboral de 2008 fue clave para facilitar el acceso de las mujeres a la jubilación. Explicó que, debido a una menor participación laboral promedio, las mujeres enfrentan mayores dificultades para alcanzar los años mínimos de aportes necesarios para jubilarse. La presidenta agregó que la demora en la resolución de expedientes varía según la situación laboral de cada solicitante, por lo que la institución continúa priorizando la agilización de trámites para reducir brechas y garantizar accesos oportunos a la prestación. El aumento en la cifra de beneficiarios evidencia el impacto combinado de cambios normativos y mejoras administrativas, aunque Pardo indicó que aún hay trabajo por delante para asegurar que más mujeres puedan completar los requisitos y acceder a la jubilación.