Un proyecto de Ley presentado por la diputada Carmen Delgado, (UCR) que cuenta con el aval del gobernador Leandro César Zdero generó revuelo en el ambiente portuario del Chaco.

El mismo establece que las administraciones portuarias de los puertos provinciales puedan operar y explotar a estos por sí, en cuyo caso serán alcanzadas por todos los controles previstos en la legislación vigente para los entes descentralizados o autárquicos del estado provincial. También pueden ceder la operación a la actividad privada a través de contratos de concesión de uso o locación, iniciativa privada y participación pública privada, mediante el procedimiento de licitación pública.

Esta iniciativa, que pretendía ser tratada sobre el cierre del año, logró ser frenado por los legisladores opositores por considerarla “precaria y confusa”.

Puerto Barranqueras, el más importante de la provincia y Puerto de Las Palmas, nueva terminal fluvial inaugurada en 2023 sobre el río Paraguay, hoy casi sin movimiento, forman parte del complejo portuario chaqueño

Las dos estaciones fluviales son estratégicas para la hidrovía porque permiten la salida de producción agrícola y otras cargas desde el noreste argentino hacia el mundo.

El proyecto de Ley, al que tuvo acceso Informe Marítimo, carece de toda explicación sobre temas esenciales tales como el proceso de traspaso de los bienes de ambos puertos, cuál será la autoridad de aplicación y control, quién se hará cargo del personal que actualmente presta servicios y si la provincia tiene algún plan estratégico para el desarrollo portuario.

Cuenta con un solo artículo que modifica el artículo 10 de la Ley N° 1115-T, y señala que “la cesión de la operación y explotación de los servicios portuarios a la actividad privada deberá garantizar la prestación de todos los servicios, de acuerdo con las tarifas, tasas y precios que se establezcan”.

Fuentes cercanas al gobierno del Chaco, indicaron que habría empresarios argentinos de Corrientes interesados en gestionar el puerto de Las Palmas, mientras que se habla también de un grupo de origen chino dispuesto a hacerse cargo del complejo portuario en forma integral.