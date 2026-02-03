En esta noticia <b>Puesta en valor</b>

A partir de la exportación de 110 toneladas de aceite de girasol a España, el puerto de Barranqueras afianzó su tendencia hacia la recuperación de su rol protagónico como hub logístico del noroeste argentino.

Este envío fue el primero de tres exportaciones previstas hasta el mes de marzo, cada una por similar volumen.

Para seguir de cerca la operación, se hizo presente en el muelle de la estación fluvial el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, quien recorrió el puerto durante el proceso de carga. La exportación corresponde a aceite de girasol alto oleico elaborado por la empresa Pampa del Cielo SRL, con sede en la localidad de Charata, y será distribuido en cinco contenedores con destino final en la ciudad de Barcelona.

Durante la visita, Zdero estuvo en compañía del presidente de la firma exportadora, Miguel Ángel Sartor; el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik; la administradora de Puerto Barranqueras, Alicia Azula; y otros funcionarios provinciales.

Puesta en valor

“La exportación se enmarca en una política activa de puesta en valor de Puerto Barranqueras como nodo logístico estratégico del noreste argentino. La operatoria fue coordinada por el Ministerio de la Producción, el Puerto de Barranqueras y la empresa despachante de aduana DEB-COMEX”, señalaron desde la provincia.

Desde Pampa del Cielo SRL, Miguel Ángel Sartor, resaltó que “el producto exportado presenta un contenido superior al 80% de ácido oleico, característica que lo posiciona como un aceite comparable al aceite de oliva y altamente valorado en el mercado europeo”. También señaló que “el acceso al mercado español requirió un proceso prolongado de validación, que incluyó el envío de muestras y el cumplimiento de exigentes estándares internacionales, especialmente en materia de residuos químicos”.

Dudik, por su parte, calificó la exportación como “un hecho relevante para la provincia y subrayó que se trata de un producto diferenciado, con valor agregado, que demuestra la posibilidad de producir y exportar desde el Chaco aún en un contexto desafiante”.