La digitalización de los servicios públicos plantea un desafío que va más allá de incorporar nuevas herramientas tecnológicas: garantizar que todas las personas puedan utilizarlas. Las dificultades para leer contenidos, identificar botones o navegar desde un celular pueden convertirse en obstáculos para acceder a información y realizar gestiones, especialmente entre las personas mayores y quienes tienen alguna discapacidad.

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En ese marco, el Municipio de Lomas de Zamora implementa un plan de mejoras en su plataforma digital oficial, con el objetivo de simplificar la navegación y eliminar barreras de acceso. La iniciativa forma parte del programa Gobierno de la Comunidad IA y contempla cambios en el diseño y la presentación de los contenidos.

Accesibilidad digital: qué cambios prepara Lomas de Zamora

Para evaluar el funcionamiento del sitio, los equipos de Comunicación y Sistemas utilizan Google Lighthouse, una herramienta de auditoría automatizada desarrollada por Google que permite analizar distintos aspectos de una página web e identificar oportunidades de mejora en la experiencia de usuario.

En el indicador de accesibilidad, la plataforma municipal obtuvo 87 puntos sobre 100. Aunque el resultado refleja un desempeño favorable, el municipio busca avanzar hacia un nivel superior mediante ajustes que faciliten el uso del sitio a personas con discapacidades motrices, visuales o cognitivas, así como a quienes tienen menos familiaridad con los entornos digitales.

“La accesibilidad no es un detalle estético, sino una condición de igualdad. Buscamos que la información del municipio sea comprensible para todos, desde cualquier dispositivo y sin importar las condiciones de conectividad del usuario”, señalaron desde el Municipio.

Entre las modificaciones previstas figuran el aumento del contraste entre los textos y los fondos para mejorar la lectura, la optimización del tamaño y la separación de los botones en las pantallas de celulares y la adaptación de los contenidos para que sean compatibles con lectores de pantalla y otras herramientas de asistencia utilizadas por personas con discapacidad visual.

Inclusión digital: un trabajo transversal con la comunidad

El plan también contempla la coordinación entre distintas áreas del gobierno local para mejorar tanto el funcionamiento técnico de la plataforma como la experiencia de sus usuarios. Según la propuesta, el proceso incluye escuchar las necesidades de los vecinos, detectar dificultades y utilizar esa información para orientar los cambios.

La iniciativa apunta así a que la modernización digital no se limite a una actualización tecnológica, sino que permita acceder de manera más sencilla a los servicios y la información pública.