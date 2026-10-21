La medida forma parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad y busca ampliar la fiscalización, bajo el principio de igualdad ante las obligaciones tributarias.

A partir de 2027, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzaría la vigilancia sobre sindicatos, donatarias, partidos políticos, asociaciones religiosas y otras organizaciones que forman parte del régimen de personas morales con fines no lucrativos.

La medida está contemplada en el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2027, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados y que aún debe ser analizado por el Senado.

El artículo trigésimo transitorio de la LIF establece que el SAT deberá implementar un programa de verificación y comprobación para las organizaciones que tributan bajo el Título III de la Ley del ISR.

De acuerdo con especialistas fiscales, el cambio alcanzaría a alrededor de 25 organizaciones que, desde la perspectiva de la autoridad tributaria, no fueron sometidas a revisiones suficientes y podrían representar un foco de evasión fiscal.

Fiscalización del SAT a sindicatos, partidos políticos y donatarias

El dictamen de la LIF 2027 incorpora un artículo trigésimo transitorio que plantea la implementación de un programa de verificación y comprobación por parte del SAT, con el objetivo de transparentar las actividades de determinadas personas morales.

La disposición contempla a los contribuyentes que tributan bajo el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Para su aplicación, las autoridades estableerán mediante reglas generales los criterios y procedimientos para dichas revisiones.

Según el propio dictamen, la propuesta forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer el combate contra la corrupción y la impunidad. También busca ampliar el principio de igualdad ante las obligaciones fiscales, de modo que estas organizaciones formen parte del sector sujeto a procesos de verificación.

La fiscalización se aplicará sobre:

Sindicatos Donatarias Partidos políticos Asociaciones religiosas Otras organizaciones

Se espera que el artículo trigésimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2027 sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, tras la discusión y aprobación en el Senado.

Discusión de la Ley de Ingresos Fiscales 2027 en Senado

Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó la LIF para el ejercicio fiscal 2027. Dicha iniciativa, incluida en el Paquete Económico presentado por Claudia Sheinbaum, recibió 340 votos a favor, 109 en contra y ninguna abstención durante su aprobación en lo particular. Tras este resultado, el dictamen fue enviado al Senado de la República para continuar con el procedimiento legislativo.

Ahora, la Cámara alta deberá examinar el proyecto antes de que concluya su trámite legislativo.

La recaudación prevista, superior a los 10.6 billones de pesos, constituye uno de los pilares para financiar el gasto público durante el próximo año fiscal.

A qué se debe la ampliación de la fiscalización del SAT

José Martín Aguayo, presidente de la Comisión Representativa ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), explicó que algunas de estas organizaciones presentan información ante el SAT, pero no necesariamente cumplen con el pago de los impuestos correspondientes.

Con las nuevas disposiciones, y una vez que sean avaladas por el Senado, el organismo tendrá mayores facultades para revisar:

Ingresos

Egresos

Operaciones

Las reglas específicas podrían establecerse en la Resolución Miscelánea Fiscal que el SAT suele publicar a finales de cada año.

Uno de los sectores que genera mayor atención son los sindicatos. Aunque la fiscalización de los partidos políticos puede resultar más sensible, los especialistas consideran que las autoridades pondrán especial énfasis en actividades realizadas por organizaciones sindicales que podrían exceder sus funciones habituales.